Ataque com mísseis atinge prédio residencial em Lviv e deixa ao menos quatro mortos

Presidente Volodymyr Zelensky prometeu uma ‘resposta tangível’ ao ataque russo; líder ucraniano está na Bulgária e viajará para Turquia na sexta-feira, 7

SERVIÇO DE IMPRENSA PRESIDENCIAL/Reuters Prédios destruídos após bombardeio em Lviv



Ao menos quatro pessoas morreram nesta quinta-feira, 6, vítimas de um ataque com mísseis na cidade de Lviv, na Ucrânia. Esse foi o maior bombardeio contra uma infraestrutura civil da localidade desde o início da guerra na Ucrânia, anunciaram as autoridades locais. Não foi possível determinar quantos mísseis foram lançados contra a cidade.”Um edifício de apartamentos foi atingido por um ataque russo com mísseis”, afirmou no Telegram o ministro ucraniano do Interior, Igor Klimenko. “O terceiro e o quarto andares do prédio foram destruídos no ataque. Quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas”, acrescentou. As equipes de resgate trabalhavam para resgatar as pessoas presas entre os escombros, informou Klimenko. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que chegou na Bulgária nesta quinta para ter “conversas profundas com o primeiro-ministro búlgaro Nikolai Denkov e com o presidente Rumen Radev, prometeu uma “resposta tangível” ao ataque russo. “Infelizmente há feridos e mortos… Definitivamente haverá uma resposta ao inimigo, uma resposta tangível”, afirmou Zelensky no Telegram. O prefeito de Lviv Andriy Sadovyi, indicou que mais de 50 apartamentos foram “destruídos” e um dormitório da Universidade Politécnica da cidade foi atingido. “Este é o maior ataque contra uma infraestrutura civil de Lviv desde o início da invasão russa”, em 24 de fevereiro de 2022, destacou Sadovyi.

Na Bulgária, para realizar uma viagem de um dia só, Zelensky abordará questões de defesa e a integração euroatlântica da Ucrânia. A Bulgária está prestes a aprovar o envio de ajuda militar diretamente a Ucrânia, o que até agora acontecia por meio de terceiros países. O país, membro da União Europeia e da Otan, é histórica e culturalmente próximo da Rússia, o que motivou um grande debate sobre o envio de armas à Ucrânia. Na sexta-feria, 7, o líder ucraniano vai para a Turquia, onde se encontraram com o presidente Recep Tayyip Erdogan. De acordo com o jornal próximo ao governo turco, o encontro dos dois líderes terá como foco o acordo para exportação de grãos ucranianos, selado em julho de 2022 sob a mediação da ONU e da Turquia e que expira em 17 de julho. A Rússia afirmou nesta semana que não vê “nenhuma razão” para estender o acordo, pois reclama que outro acordo bilateral assinado para suas exportações de fertilizantes enfrenta obstáculos e que seu setor agrícola é afetado por sanções das potências ocidentais. A viagem de Zelensky ocorre quatro dias antes da reunião de cúpula anual da Otan na Lituânia. A Turquia, que é membro da Otan, conseguiu desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 manter boas relações com Kiev e Moscou.