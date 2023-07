Políticos prestam homenagens a Zé Celso: ‘Defendeu a democracia e a criatividade’

Diretor e dramaturgo morreu aos 86 anos nesta quinta-feira, 6, após sofrer queimaduras causadas por um incêndio que atingiu o apartamento em que morava, em São Paulo

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Diretor e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, ou simplesmente Zé Celso, morreu nesta quinta-feira, 6, aos 86 anos



O Brasil se despede nesta quinta-feira, 6, de José Celso Martinez Corrêa, ou simplesmente Zé Celso. O diretor e dramaturgo morreu aos 86 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde estava internado desde a última terça-feira, 4, quando sofreu queimaduras causadas por um incêndio que atingiu o apartamento em que morava, na região do Paraíso, zona sul da capital paulista. O artista teve o rosto, braços e pernas atingidos pelas chamas que, segundo os bombeiros, começaram em um aquecedor elétrico. Após sua morte ser confirmada, Zé Celso recebeu diversas homenagens de famosos e também de autoridades políticas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi um dos primeiros a lamentar a morte do diretor e dramaturgo. “O Brasil se despede hoje de um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro, um dos seus mais criativos artistas. José Celso Martinez Correa, ou Zé Celso, como sempre foi chamado carinhosamente, foi por toda a sua vida um artista que buscou a inovação e a renovação do teatro. Corajoso, sempre defendeu a democracia e a criatividade, muitas vezes enfrentando a censura. Transformou o Teatro Oficina em São Paulo em um espaço vivo de formação de novos artistas. Deixa um imenso legado na dramaturgia brasileira e na cultura nacional. Meus sentimentos aos seus familiares, alunos e admiradores. A trajetória de José Celso Martinez marcou a história das artes no Brasil e não será esquecida”, escreveu o petista no Twitter.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) também prestou homenagem a Zé Celso, dizendo que o dramaturgo escreveu uma rica história pessoal e para o Brasil. “Irreverente, provocativo e dono de uma enorme capacidade inventiva, Zé Celso tornou o Teatro Oficina um patrimônio da cultura brasileira e um celeiro de talentos para nossos palcos. Que seu legado continue a inspirar as próximas gerações de homens e mulheres que se dedicam às artes cênicas em nosso país”, comentou. Quem também lamentou a morte de Zé Celso nas redes sociais foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Para o senador, a cultura do Brasil perdeu um de seus maiores expoentes. “Criador da linguagem tropicalista no teatro, o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, morreu nesta quinta-feira, aos 86 anos. Inquieto, criativo, produtor compulsivo e pensador das grandes questões nacionais, Zé Celso deu sentido à arte teatral brasileira. Deixo aqui meu profundo sentimento de pesar e minhas condolências à família, amigos e sua legião de admiradores”, disse.

