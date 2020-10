Lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física pode ser consultado nesta sexta

Para saber se teve declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita Federal e visitar a área Meu Imposto de Renda; 273 mil foram restituídos

Contribuintes da Receita Federal podem consultar a partir desta sexta-feira, 23, às 10h, se receberão restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Ao todo, mais de 273 mil pessoas foram restituídas com créditos bancários que somam R$ 560 milhões. Dos contribuintes, 69,2 mil são considerados com “prioridade legal”, aqueles que têm mais de 80 anos, alguma deficiência mental ou doença grave ou tenham como maior fonte de renda o magistério.

Para saber se teve declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita Federal e visitar a área Meu Imposto de Renda, checando possíveis inconsistências de dados no processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora. A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele é possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral do CPF.

Caso a restituição tenha sido liberada, mas o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco. O contribuinte também poderá fazer o agendamento no site do BB. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento por meio do Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda, na opção Solicitar Restituição não Resgatada na Rede Bancária.

