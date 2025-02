Lula descarta privatização do Porto de Santos e critica governo Bolsonaro

Segundo o presidente, deixar de desestatizar o maior complexo portuário da América Latina abre as portas para que o Estado expanda, junto à iniciativa privada, a infraestrutura local

Ricardo Stuckert / PR "Nós vamos terminar o mandato com 41 novas licitações", disse o presidente



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira (27) que a privatização do Porto de Santos não está em seus planos, enfatizando que o governo pode colaborar com o setor privado para expandir a infraestrutura do local. Essa afirmação foi feita em uma entrevista à TV Record, onde Lula também comentou sobre o lançamento da concessão para a construção do túnel que ligará Santos a Guarujá. “A primeira coisa que fizemos no Porto de Santos foi não deixar privatizar. Foi fazer voltar a pertencer ao Estado brasileiro, para que a gente possa, junto com a iniciativa privada, construir quantos terminais forem necessários”, disse o presidente.

Durante a conversa, Lula criticou a gestão anterior de Jair Bolsonaro, mencionando o número de licitações para novas estradas realizadas nesse período.”Em quatro anos do governo passado, foram feitas apenas seis licitações para fazer novas estradas. Nós vamos terminar o mandato com 41 novas licitações”, completou.

