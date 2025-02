Lula diz que Tarcísio está fazendo história e governador agradece Lula no lançamento do edital do túnel Santos-Guarujá

‘Tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de vê-lo ao meu lado, e vice-versa’, disse o petista, durante o evento nesta quinta-feira (27) no Parque Valongo, em Santos

Ricardo Stuckert / PR Tarcísio classificou o lançamento do edital, nesta quinta-feira, como uma vitória, após mais de cem anos de discussões



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira (27), ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que ele está “fazendo história” com as parcerias que estão sendo construídas entre governo federal e estadual. “Tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de vê-lo ao meu lado, e vice-versa”, disse o petista, durante cerimônia de lançamento do edital do túnel Santos-Guarujá. O evento aconteceu no Parque Valongo, em Santos, com plateia repleta de representantes de trabalhadores do setor portuário e do Instituto Federal de Ensino.

Lula também disse que fotografia de hoje marca “novo momento da história do Brasil”. O presidente também afirmou que vai para Santa Catarina na semana que vem e criticou o governador Jorginho Mello (PL), mas garantiu que não está preocupado. “Vou ao Estado que tem o governador que mais fala mal de mim”, comentou.

O projeto do túnel imerso ligando os municípios paulistas possui valor de investimento estimado em R$ 5,96 bilhões. Dessa quantia, R$ 5,13 bilhões serão divididos entre os governos de São Paulo e o federal. O restante será da concessionária que vencer o leilão previsto para ser realizado em agosto. A futura empresa será responsável pela construção, operação e manutenção do ativo.

No último dia 12, o governador Tarcísio se reuniu com o presidente Lula para tratar do tema. No encontro, foi formalizado o convênio que viabiliza a construção do túnel por São Paulo junto ao Ministério dos Portos e Aeroportos.

“Apresentamos uma proposta que iria acelerar o leilão do túnel Santos-Guarujá e o governo federal topou. O presidente da República deu ‘ok’. Hoje publicaram o convênio de delegação”, disse Tarcísio no dia 18. “Já tem data para o leilão, que é 1º de agosto. Estaremos na Bolsa para celebrar.”

Tarcísio agradece Lula

Diante de uma plateia de apoiadores do presidente da República, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enfrentou vaias em diversos momentos e optou por um discurso de clima mais ameno, com agradecimentos ao petista.

No seu discurso, Tarcísio agradeceu ao presidente Lula, que colocou o projeto do túnel como uma prioridade do governo, segundo atestou o governador. “Presidente, quero agradecer ao senhor”, declarou o governador de São Paulo, acrescentando que Lula colocou o tema como prioridade em seu mandato. “As diferenças têm que ser deixadas de lado para se chegar a um consenso e atender a população e pensar no futuro”, emendou, agradecendo também as equipes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e os prefeitos locais.

Tarcísio classificou o lançamento do edital, nesta quinta-feira, como uma vitória, após mais de cem anos de discussões envolvendo o projeto. “É para celebrar o investimento”. Ele também destacou que os investimentos na Baixada Santista vão passar de R$ 20 bilhões, contando aportes no projeto do túnel, projetos de saneamento encabeçados pela Sabesp e recursos para obras rodoviárias.

O governador elogiou ainda a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “O BNDES tem sido fundamental para infraestrutura, respeitando o mercado de capitais”, declarou.