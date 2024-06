Lula diz que deixará de palpitar sobre juros quando presidente do BC for ‘competente’ e ‘responsável’

Presidente da República voltou a criticar Roberto Campos Neto e disse que ‘não há necessidade’ de a Selic estar em patamar ‘tão elevado’

Ricardo Stuckert/PR O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a cerimônia sobre investimentos do governo federal em Contagem (MG)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez duras críticas ao atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alegando que ele não está cumprindo com suas responsabilidades. O petista destacou que a inflação está sob controle e questionou a necessidade dos juros estarem tão elevados. Na última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária do BC), o colegiado decidiu interromper um ciclo de cortes que havia sido iniciado em agosto e manteve a Selic, taxa básica de juros, em 10,50% ao ano. Além disso, Lula apontou que a valorização do dólar é resultado da especulação com derivativos. Durante seu discurso, Lula se comprometeu a indicar um novo presidente para o Banco Central, alguém que seja “competente e responsável”.

“O Brasil tem um colchão de reserva de R$ 355 bilhões que fomos nós que fizemos, eu e Dilma. Fizemos uma reserva para dar estabilidade ao país. Estabilidade econômica. Então, não há necessidade de os juros estarem desse tamanho”, declarou o presidente, em entrevista ao jornal “O Tempo”. Lula disse que não dará mais palpite quando alguém de sua confiança estiver sentado na cadeira de presidente do Banco Central. “Até dezembro, ele [Campos Neto] é presidente do Banco Central. Somente a partir daí é que vou escolher o meu presidente do Banco Central. Vou escolher uma pessoa que seja responsável. Com uma pessoa que é responsável, o presidente da República não vai ficar dando palpite. ‘Baixa os juros. Aumenta os juros’. Não. Tem que confiar que a pessoa que está lá tem competência para fazer as coisas.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lula reforçou a necessidade de uma mudança de rumo na condução da política econômica, buscando alternativas que estimulem o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Ele destacou a importância de medidas que possam beneficiar a população e impulsionar a economia de forma sustentável. Além disso, ressaltou a importância de uma gestão “transparente” e “comprometida com o bem-estar da sociedade”.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA