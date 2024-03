Lula e Jean Paul Prates se reúnem no Palácio do Planalto para falar sobre não pagamento dividendos da Petrobras

Presidente da estatal deve ser cobrado por não ter preparado acionistas sobre decisão do Palácio do Planalto; empresa perdeu R$ 55 bilhões em valor de mercado

Ricardo Stuckert/PR Lula e Jean Paul Prates vão se encontrar no Palácio do Planalto, às 15h



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou uma reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para as 15h desta segunda-feira (11) no Palácio do Planalto. No centro da pauta estará a não distribuição de dividendos para seus investidores, anunciada pela estatal na última semana, que fez a empresa perder R$ 55 bilhões em valor de mercado. Além disso, serão discutidos as ações da estatal no último ano e o planejamento para o futuro. Também na semana passada, a Petrobras anunciou lucro líquido de R$ 124,6 bilhões em 2023, o segundo mais alto na história da companhia.

O governo federal já havia sinalizado que era contra a distribuição de dividendos e quer explicação e Prates por que o mercado esperava esse pagamento. O presidente da Petrobras foi voto vencido na decisão de não pagar os ganhos, contrariando o Planalto. Os papéis preferenciais da empresa caíram 10,57% na última sexta-feira (8), enquanto os ordinários recuaram 10,46%. Foi isso resultou em uma perda de R$ 55 bilhões no valor de mercado da empresa durante o pregão de sexta-feira. No momento mais crítico, os papéis preferenciais chegaram a cair 13,1%, e os ordinários, 14%, representando uma perda de R$ 72,7 bilhões.

