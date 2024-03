Prates afirma que Petrobras reformulou política de dividendos visando aumentar investimentos

Conselho de administração da estatal aprovou o pagamento de R$ 14,2 bilhões, porém não houve autorização para distribuição de ganhos extraordinários

Ricardo Stuckert/PR Lula e Jean Paul Prates na refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE)



O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou nesta sexta-feira (8) que a política de dividendos da empresa foi reformulada visando aumentar os investimentos. Durante uma teleconferência com analistas, Prates destacou que a gestão atual está focada em fortalecer a Petrobras e torná-la mais resistente. O plano estratégico para os próximos anos, de 2024 a 2028, foi elaborado, segundo ele, com base na “coerência, realismo e transparência”, com ênfase nos projetos de exploração e produção. A ideia é gerar valor por meio de projetos alinhados com a “transição justa e responsável”, priorizando parcerias estratégicas. Os dividendos referentes a 2023 estão estimados em R$ 72,4 bilhões, sujeitos à aprovação dos acionistas em assembleia. O conselho de administração aprovou o pagamento de R$ 14,2 bilhões, porém não houve autorização para distribuição de dividendos extraordinários. Prates ressaltou a importância de “manter o foco na geração de valor econômico”, sem descuidar dos investimentos necessários para o crescimento sustentável da empresa.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA