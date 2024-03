Petrobras perde R$ 55 bilhões em valor de mercado após não distribuir dividendos extraordinários

Ações da empresa caíram mais de 10% no pregão desta sexta-feira e puxaram queda de quase 1% no Ibovespa; papéis preferenciais chegaram a cair 13 durante o dia

Tânia Rêgo/Agência Brasil Decisão do Petrobras de não distribuir dividendos extraordinários desapontou o mercado



As ações da Petrobras sofreram uma queda de mais de 10% nesta sexta-feira (8) após a empresa divulgar uma redução em seu lucro em 2023 e decidir não distribuir dividendos extraordinários, o que desapontou o mercado. Os papéis preferenciais da empresa caíram 10,57%, enquanto os ordinários recuaram 10,46%. Isso resultou em uma perda de R$ 55 bilhões no valor de mercado da empresa durante o pregão de sexta-feira. No momento mais crítico, os papéis preferenciais chegaram a cair 13,1%, e os ordinários, 14%, representando uma perda de R$ 72,7 bilhões. A turbulência da Petrobras respingou no mercado financeiro. O Ibovespa registrou queda de quase 1%, atingindo a marca de 127 mil pontos.

Embora a Petrobras tenha anunciado um lucro líquido de R$ 124,6 bilhões em 2023, uma queda de 33,8% em relação ao ano anterior, o número estava alinhado com as expectativas do mercado e com os resultados de outras grandes petroleiras globais. O principal ponto de preocupação foi o anúncio da distribuição de dividendos. A empresa frustrou o mercado ao comunicar que o conselho de administração recomendou uma remuneração de R$ 14,2 bilhões aos acionistas, sem incluir dividendos extraordinários. O diretor financeiro da Petrobras, Sergio Caetano, explicou que os dividendos extraordinários retidos não serão destinados a investimentos adicionais, mas, sim, reservados para o pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e recompras de ações.