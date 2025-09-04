Jovem Pan > Notícias > Economia > Lula lança programa ‘Gás do Povo’ em Minas Gerais

Lula lança programa 'Gás do Povo' em Minas Gerais

Iniciativa substitui o antigo 'Vale Gás' e pretende beneficiar cerca de 15 milhões de famílias

  Por Jovem Pan
  04/09/2025 08h45
Lula lança o programa 'Gás do Povo' em Minas Gerais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nesta quinta-feira (4) para o lançamento do “Gás do Povo”, um novo programa social que visa substituir o antigo “Vale Gás”. A iniciativa, que pretende beneficiar cerca de 15 milhões de famílias, um aumento significativo em relação ao programa anterior, é vista por analistas como uma estratégia política para as próximas eleições.

O principal diferencial do novo programa é a forma de pagamento. Ao invés de conceder um cartão com dinheiro diretamente aos beneficiários, o governo agora realizará o pagamento diretamente às distribuidoras de gás. Essa mudança foi implementada para garantir que o valor recebido seja suficiente para a compra de um botijão de 13 kg, já que o preço do gás pode variar consideravelmente entre as localidades. A medida se justifica pela constatação de que mais de 4 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a gás de cozinha.

A visita a Minas Gerais é a sétima de Lula ao estado, que é o segundo maior colégio eleitoral do país e frequentemente considerado um termômetro para as eleições.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA

