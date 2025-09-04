Força por anistia reforça Tarcísio como principal presidenciável, dizem aliados

Líderes das siglas próximas ao governador já admitem que seria melhor se ele ‘fosse anunciado candidato logo’, como é o caso de Ciro Nogueira, do PP, de Gilberto Kassab, do PSD, e até de Valdemar Costa Neto, do PL

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Para aliados, Tarcísio provou que consegue influenciar e unir os partidos do espectro político em torno de um tema



Interlocutores do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acreditam que a articulação recente dele pela aprovação da anistia colocam o chefe do Executivo paulista em posição de destaque perante outros nomes da direita para 2026. Para aliados, Tarcísio provou que consegue influenciar e unir os partidos do espectro político em torno de um tema, além de mostrar força ao ter sucesso na pauta.

Apesar de garantirem que a ação foi baseada na lealdade ao Jair Bolsonaro e apaziguar os ânimos dentro da familia do ex-presidente, a atuação de Tarcísio, para pessoas próximas, também ganha o eleitorado mais bolsonarista, que chegou a criticar e desconfiar do governador em alguns momentos, já que ele tem postura considerada mais moderada – principalmente nas falas de ministros do Supremo Tribunal Federal e nas negociações com governo federal.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O governador de São Paulo, que passou dois dias em Brasília pela anistia na sua quarta viagem à capital federal em menos de um mês, também tem preferência já de alguns partidos. Líderes das siglas próximas a Tarcísio já admitem que seria melhor se ele “fosse anunciado candidato logo”, caso de Ciro Nogueira, do PP, de Gilberto Kassab, do PSD, e até de Valdemar Costa Neto, do PL.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.