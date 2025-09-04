Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Beatriz Manfredini > Força por anistia reforça Tarcísio como principal presidenciável, dizem aliados

Força por anistia reforça Tarcísio como principal presidenciável, dizem aliados

Líderes das siglas próximas ao governador já admitem que seria melhor se ele ‘fosse anunciado candidato logo’, como é o caso de Ciro Nogueira, do PP, de Gilberto Kassab, do PSD, e até de Valdemar Costa Neto, do PL

  • Por Beatriz Manfredini
  • 04/09/2025 08h26
ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO tarcisio de freitas Para aliados, Tarcísio provou que consegue influenciar e unir os partidos do espectro político em torno de um tema

Interlocutores do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acreditam que a articulação recente dele pela aprovação da anistia colocam o chefe do Executivo paulista em posição de destaque perante outros nomes da direita para 2026. Para aliados, Tarcísio provou que consegue influenciar e unir os partidos do espectro político em torno de um tema, além de mostrar força ao ter sucesso na pauta.

Apesar de garantirem que a ação foi baseada na lealdade ao Jair Bolsonaro e apaziguar os ânimos dentro da familia do ex-presidente, a atuação de Tarcísio, para pessoas próximas, também ganha o eleitorado mais bolsonarista, que chegou a criticar e desconfiar do governador em alguns momentos, já que ele tem postura considerada mais moderada – principalmente nas falas de ministros do Supremo Tribunal Federal e nas negociações com governo federal.

O governador de São Paulo, que passou dois dias em Brasília pela anistia na sua quarta viagem à capital federal em menos de um mês, também tem preferência já de alguns partidos. Líderes das siglas próximas a Tarcísio já admitem que seria melhor se ele “fosse anunciado candidato logo”, caso de Ciro Nogueira, do PP, de Gilberto Kassab, do PSD, e até de Valdemar Costa Neto, do PL.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

