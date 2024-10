Lula me deu liberdade na tomada de decisões à frente do BC, diz Galípolo em sabatina

Economista reforçou que já havia votado para o aumento na taxa Selic na última reunião do Comitê de Política Monetária, elevando-a de 10,50% para 10,75% ao ano

Gabriel Galípolo, que foi indicado para assumir a presidência do Banco Central, afirmou que não recebeu qualquer tipo de pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação à gestão dos juros básicos ou em outras decisões pertinentes ao seu cargo. Em uma sabatina realizada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ele foi indagado sobre a coragem de Henrique Meirelles, que, em seu livro, mencionou um pedido feito por Lula durante seu mandato como presidente do Banco Central. Economista reforçou que já havia votado para o aumento na taxa Selic na última reunião do Comitê de Política Monetária, elevando-a de 10,50% para 10,75% ao ano.

O indicado ao cargo de presidente do Banco Central enfatizou que nunca se sentiu pressionado e que, se isso acontecer no futuro, ele teria a determinação necessária para agir conforme o mandato do Banco Central e sua própria consciência. Galípolo também destacou que Lula sempre deixou claro que não interferiria nas decisões do Banco Central, garantindo a ele a liberdade para tomar as decisões que julgar necessárias.

