Lula projeta crescimento econômico acima de 3% em 2025 após aumento da Selic

Conforme dados da OCDE, o Brasil foi o quinto país com maior crescimento em 2024 entre 35 nações analisadas; Ministério da Fazenda manteve sua previsão de crescimento do PIB em 2,3% para o próximo ano

Ricardo Stuckert / PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de Inauguração do Hospital Universitário do Ceará



No mesmo dia em que o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu aumentar a taxa Selic de 13,25% para 14,25% ao ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma declaração otimista sobre a economia do Brasil. Ele desafiou as previsões de economistas, afirmando que o país deve registrar um crescimento superior a 3% em 2025. Lula ressaltou que, em 2022, o PIB brasileiro cresceu 3,4%, e, conforme dados da OCDE, o Brasil foi o quinto país com maior crescimento em 2024 entre 35 nações analisadas.

Apesar do otimismo do presidente, o Ministério da Fazenda manteve sua previsão de crescimento do PIB em 2,3% para o próximo ano. Lula, no entanto, acredita que as medidas econômicas implementadas, como o Crédito do Trabalhador, que oferece taxas de juros reduzidas, e a isenção do Imposto de Renda para rendimentos de até R$ 5.000, podem impulsionar a economia. Ele destacou a relevância da circulação de dinheiro para o fortalecimento econômico.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante sua visita a Fortaleza, Lula inaugurou o Hospital Universitário do Ceará, que contará com 652 leitos, um investimento significativo para a saúde da região. Além disso, o presidente também esteve presente na inauguração da Barragem de Oiticica, localizada no Rio Grande do Norte, que recebeu um aporte de R$ 765 milhões. Essas iniciativas visam não apenas melhorar a infraestrutura, mas também gerar empregos e estimular a economia local. O presidente enfatizou a necessidade de garantir crédito acessível para pequenos e médios empreendedores, reconhecendo o papel fundamental dessas empresas na economia brasileira. Lula acredita que, com as políticas adequadas, é possível reverter a desaceleração econômica e promover um ambiente favorável ao crescimento sustentável.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA