Magda Chambriard indica três novos membros para composição da diretoria executiva da Petrobras

PAULO CARNEIRO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Magda Chambriard, presidente da Petrobras, concede entrevista à imprensa na abertura da FII Priority Summit



A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou nesta sexta-feira (14) a indicação de três novos diretores para substituir membros da gestão anterior. A nova diretora de Exploração e Produção será Sylvia dos Anjos, geóloga e gerente-geral da Petrobras, substituindo Joelson Mendes. Para a diretoria Financeira e de Relações com Investidores, o indicado é Fernando Melgarejo, formado em ciências econômicas pela Uneb, com pós-graduação em negócios internacionais pela FGV e mestrado em economia de empresas na UCB. Ele tem 37 anos de experiência no Banco do Brasil e é diretor do fundo de pensão Previ desde 2022. Renata Baruzzi, atual gerente da Petrobras na área de gestão integrada da logística, foi indicada para a diretoria de Engenharia, Tecnologia e Inovação. Ela é formada em matemática pela Unicamp, com especializações em gestão estratégica de tecnologia pela COPPE/NCE e em administração pelo IBMEC, além de diversos cursos de extensão, incluindo o Advanced Management Program na Harvard Business School. Renata está na Petrobras há 38 anos.

As indicações passarão por procedimentos internos de governança corporativa, incluindo análises de conformidade e integridade. Depois, serão avaliadas pelo Comitê de Pessoas e, finalmente, pelo Conselho de Administração, que se reunirá na próxima segunda-feira (17) para deliberar sobre as novas nomeações. Até lá, os diretores atuais continuarão em suas posições.

*Com informações do Estadão Conteúdo