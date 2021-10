Mais de 565 mil vagas de trabalho temporário devem ser abertas no fim de ano no país; veja onde encontrar

Pesquisa mostra que setor da indústria lidera previsão de contratações, com 60% das oportunidades, seguido por serviços (25%) e comércio (15%)

LIDIANNE ANDRADE/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Candidatos devem buscar empresas alinhadas ao seu perfil e qualidades, afirma especialista



A abertura das tradicionais vagas temporárias no fim de ano devem trazer um alívio ao mercado de trabalho brasileiro. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, uma das referências para medir a ocupação no país, apontam a taxa de desemprego em 13,7% nos três meses encerrados em julho, totalizando 14,1 milhões de pessoas na fila em busca de um trabalho no país. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) projeta alta de 20% na geração de empregos provisórios entre outubro e dezembro no país, na comparação com o mesmo período do ano passado, somando 565 mil novas oportunidades. O setor da indústria lidera o número de oportunidade, com 60% das vagas, seguido de 25% do setor de serviços e 15% pelo comércio. “Apesar da reabertura, o comércio segue cauteloso com relação às contratações. Porém, ainda há uma oportunidade de alta, visto que o setor está desabastecido de trabalhadores devido à pandemia”, afirma Marcos de Abreu, presidente da Asserttem.

O site da entidade reúne opções de emprego disponibilizadas por mais de 150 associações parceiras em todas as regiões do Brasil. As vagas de trabalho incluem todas as categorias de escolaridade, ampla faixa salarial e níveis de experiência. Há vaga, por exemplo, de encarregado em São Paulo com salário de R$ 2.500, posto para advogado no Rio de Janeiro com rendimento de R$ 4.000 ou cargo de supervisor de produção em Gravataí (RS) com pagamento de R$ 6.000. “Uma dica é que o profissional entenda quais são as suas habilidades e busque uma empresa alinhada ao seu perfil, já que os contratantes buscam pessoas com disponibilidade e engajamento para o trabalho, dedicadas e com vontade de aprender”, afirma Abreu.

Confira abaixo algumas opções de onde encontrar a sua vaga de trabalho ou clique AQUI para conferir a lista completa no país:

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

RIO GRANDE DO SUL

AMAZONAS

CEARÁ

TOCANTINS