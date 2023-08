Mais de R$ 7 bilhões ainda podem ser resgatados no sistema do BC; saiba como consultar

Valor é referente a dinheiro deixado em contas de 37 milhões de pessoas físicas e 2,8 milhões de pessoas jurídicas; maioria tem até R$ 10 a receber

Cinco meses após a reabertura do Sistema Valores a Receber (SVR) do Banco Central, R$ 7,2 bilhões ainda permanecem esquecidos em contas bancárias. O valor é referente a dinheiro deixado em contas de 37 milhões de pessoas físicas e 2,8 milhões de pessoas jurídicas. O órgão divulgou nesta segunda-feira, 7, que 4,4 bilhões foram devolvidos em junho para mais de 15 milhões de beneficiários. Contudo, 7,178 bilhões ainda aguardam serem resgatados. Cerca de 63,07% dos beneficiários tem entre R$ 0 e R$ 10 a receber; 24,99% tem entre R$ 10 e R$ 100; 10,18% entre R$ 100 e R$ 1.000; e 1,77% mais de R$ 1.000. A maior parte dos valores está concentrado em bancos, administrados de consórcio e cooperativas.

É possível realizar a consulta de valores a receber pelo site da instituição. No fim de 2022, o Banco Central anunciou o projeto de montar um banco de dados com todos os tipos de valores a devolver. No caso de pessoas falecidas, será possível que herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais consultem valores a receber em nome da pessoa falecida e checar instruções para o resgaste. Além disso, estarão disponíveis para consulta contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível; contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível e outras situações que ensejam valores a devolver reconhecidas pelas instituições.