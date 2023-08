Sistema do Itaú fica fora do ar e usuário reclamam nas redes sociais; número de queixas passa de 4 mil

Reclamações estão relacionadas a falhas no login no aplicativo móvel, operações no internet banking e realização de Pix; banco afirma que está trabalhando com urgência para que problema seja resolvido

ITACI BATISTA/Estadão Conteúdo Internautas brincaram com o fato de que a instabilidade ocorreu logo no quinto dia útil do mês



Na manhã desta segunda-feira, 7, diversos usuários foram para as redes sociais reclamar da instabilidade no sistema bancário do Banco Itaú. As reclamações afirmam que tanto o aplicativo quanto o internet banking apresentaram problemas. Alguns relatos apontam que o problema teria iniciado ainda no domingo, 6. Segundo a plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de plataformas online, foram registradas mais de 4 mil reclamações contra o banco. As principais queixas estão relacionadas ao login no aplicativo móvel, operações no internet banking e realização de Pix. Nas redes sociais, usuários ainda brincaram com o fato de que a instabilidade ocorreu logo no quinto dia útil do mês, quando grande parte dos trabalhadores recebem salários ou tem contas a pagar. “Estamos com instabilidade em nossos sistemas nesta segunda-feira (7). Pedimos desculpas aos clientes e parceiros pelo inconveniente e informamos que estamos trabalhando com urgência para que os sistemas sejam restabelecidos o mais rapidamente possível”, escreveu o banco. Veja algumas das reclamações:

Quinto dia útil e o app do Itaú simplesmente NÃO FUNCIONA pic.twitter.com/iOA24ra2JO — thab (@thab__b) August 7, 2023