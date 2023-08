Após corte na Selic, mercado financeiro projeta crescimento maior do PIB e baixa expectativas para juros

Previsão dos analistas é de que a economia deve crescer 2,26% em 2023, enquanto Selic terminará o ano em 11,75%; dólar deve ser cotado a R$ 4,90

Marcello Casal Jr / Agência Brasil Previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) se manteve em 4,84%



No primeiro relatório após o Banco Central decidir cortar a taxa de juros em 0,50 ponto percentual, o Boletim Focus aumentou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e reduziu as estimativas para a Selic e a inflação. As projeções divulgadas nesta segunda-feira, 7, estimam que o crescimento do PIB seja de 2,26%, aumento de 0,02 ponto percentual em relação à semana anterior. Os analistas também avaliaram que a taxa básica de juros encerre o ano a 11,75%. Anteriormente, a previsão era de 12%. A previsão para a cotação do dólar também foi reduzida de R$ 4,91 para R$ 4,90. Já a análise sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) se manteve em 4,84%. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu baixar a taxa básica de juros para 13,25% ao ano. A redução de 0,5 ponto percentual vem após sete manutenções consecutivas, que culminaram no período mais longo no qual a Selic esteve estacionada desde junho de 2019, quando foi mantida em 6,50% por 10 reuniões, ou quase um ano. A taxa não sofria cortes desde agosto de 2020, quando foi reajustada de 2,25% para 2%.