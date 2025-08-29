Marcelo Weick Pogliese é nomeado presidente do conselho da Petrobras

Secretário especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil assume o cargo em substituição a Pietro Mendes, que deixou a presidência do conselho para assumir uma nova função na Agência Nacional do Petróleo (ANP)

CASSIANO ROSÁRIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Conselho de Administração da Petrobras anunciou a aprovação da nomeação de Marcelo Weick Pogliese, indicado pelo governo federal através do Ministério de Minas e Energia



O Conselho de Administração da Petrobras anunciou a aprovação da nomeação de Marcelo Weick Pogliese, indicado pelo governo federal através do Ministério de Minas e Energia. Ele assume o cargo em substituição a Pietro Mendes, que deixou a presidência do conselho para assumir uma nova função na Agência Nacional do Petróleo (ANP). Este conselho desempenha um papel crucial na formulação das diretrizes estratégicas da Petrobras. Sua composição varia entre sete e 11 membros, incluindo representantes do governo, acionistas minoritários e um representante eleito pelos funcionários da empresa.

Marcelo Pogliese traz uma vasta experiência para sua nova função. Atualmente, ele é secretário especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil e leciona na Universidade Federal da Paraíba. Sua formação acadêmica inclui um pós-doutorado em direito público pela Universidade de Santiago de Compostela, além de um doutorado em direito pela UERJ e um mestrado pela UFRN. Em sua trajetória profissional, Pogliese já ocupou posições significativas, como procurador-geral de João Pessoa e da Paraíba. Ele também atuou como assessor especial da presidência na Petrobras, o que lhe confere um conhecimento aprofundado sobre a empresa e suas operações.

*Reportagem produzida com auxílio de IA