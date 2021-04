Mega-Sena acumula e pagará R$ 33 milhões na próxima quarta; veja números sorteados

61 apostas acertaram a quina, levando R$ 42.932,72 cada uma; outras 3.782 apostas acertaram a quadra

André Lessa/Estadão Conteúdo



O sorteio da Mega-Sena deste sábado, 10, realizado no espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve nenhuma aposta vencedora da seis dezenas e acumulou para o próximo sorteio, na quarta-feira, dia 14. O prêmio total será de R$ 33 milhões. A dezenas sorteadas neste sábado foram: 14-21-22-29-35-46. 61 pessoas acertaram a quina, levando R$ 42.932,72 cada um. A quadra teve 3.782 apostas vencedoras, cada um vai ganhar R$ 989,23. As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) da quarta-feira, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.