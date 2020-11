Mega-Sena acumula e pagará R$ 40 milhões; veja os números sorteados

Quina registrou 132 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 25.311,77

***FOTO DE ARQUIVO***RIO DE JANEIRO, RJ, 06.05.2014: MEGA-SENA - Acumulada, Mega-Sena promete prêmio de R$ 50 milhões nesta quarta-feira. (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress). Mega-sena acumula mais uma vez



Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.317 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira, 11, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números sorteados foram: 03 – 08 – 30 – 33 – 35 – 48. A quina (cinco números acertados) registrou 132 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 25.311,77. E a quadra (quatro números acertados) teve 7.472 apostas ganhadoras, com R$ 638,79 para cada uma. A estimativa do prêmio para o próximo concurso, que vai ocorrer no sábado, é estimado em R$ 40 milhões, segundo o site da Caixa Econômica Federal. As apostas poderão ser feitas até as 19h de sábado. Cada aposta custa R$ 4,50.

*Com informações da Agência Brasil