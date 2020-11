Datafolha: Covas lidera corrida pela Prefeitura de SP com 32%, Boulos tem 16% e Russomano, 14%

Justiça havia determinado a suspensão da divulgação do resultado da pesquisa, que agora foi autorizada; faltando cinco dias para as eleições municipais, pesquisa aponta crescimento de Covas e queda de Russomanno

ADELEKE ANTHONY FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Covas segue na liderança



Na noite desta quarta-feira, 11, foi divulgada a pesquisa Datafolha de intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo e Bruno Covas segue na liderança. Os dados da pesquisa informaram que o candidato do PSDB subiu de 28% para 32% nas intenções. Guilherme Boulos, candidato do PSOL, aparece pela primeira vez em segundo lugar com 16%. Celso Russomanno (Republicanos) caiu de 16% para 14% e Márcio França (PSB) segue na cola dos primeiros colocados oscilando de 13% para 12%. A pesquisa tinha sido censurada a pedido de Russomanno, mas durante a noite o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) autorizou a divulgação das informações.

Entre os outros candidatos, Jilmar Tatto (PT) oscilou negativamente de 6% para 4%, empatando com Arthur do Val (Patriota) com 4%. Joice Hasselmann (PSL) aparece com 3%, Andrea Matarazzo (PSD) 2%, Marina Helou (Rede) e Vera Lúcia (PSTU) empataram em 1%. Levy Fidélix (PRTB), Orlando Silva (PCdoB) e Antônio Carlos (PCO) não pontuaram. O levantamento foi feito com 1.512 eleitores entre os dias 09 e 10 de novembro, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.