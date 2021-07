Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 32 milhões no próximo sorteio; veja os números

Quina teve 30 apostas vencedoras e cada uma delas receberá R$ 89.150,26; próximo concurso ocorrerá na quarta-feira, 7

A Caixa Econômica Federal sorteou, neste sábado, 3, o concurso número 2.387 da Mega-Sena, no espaço Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo (SP). Nenhum apostador acertou as seis dezenas. Foram elas: 38 – 26 – 30 – 08 – 31 – 48. Por isso, o prêmio acumulou e o próximo sorteio, que ocorrerá na quarta-feira, 7, pode pagar R$ 32 milhões. A quina teve 30 apostas vencedoras e cada uma delas irá receber R$ 89.150,26. Outras 3.038 pessoas acertaram a quadra. Cada uma delas receberá R$ 1.257,00. Este foi o terceiro concurso da Mega nesta semana, que teve uma chance extra, com sorteios na terça-feira, 29, e na quinta-feira, 1º, na Mega-Semana de Férias.