Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 100 milhões no próximo concurso; veja dezenas sorteadas

Segundo a Caixa Econômica Federal, 144 apostadores acertaram a quina, com cada um recebendo R$ 42.488,96; próximo sorteiro acontecerá no sábado 26

Reprodução/ Agência Brasil Mega-Sena da virada



O sorteio do concurso 2.375 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quarta-feira, 26, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Como nenhum apostador acertou os seis números sorteados, o prêmio acumulou e deverá ser de R$ 100 milhões no próximo concurso. As dezenas sorteadas foram: 02 – 06 – 44 – 46 – 53 – 58. Segundo a Caixa, 144 apostadores acertaram a quina, com cada um recebendo R$ 42.488,96, enquanto 8.909 pessoas levaram a quadra, garantindo R$ 981,09 cada. O próximo concurso, de número 2.376, acontecerá às 20h do próximo sábado, 29. As apostas podem ser feita em lotéricas ou na internet, no site da Caixa Econômica Federal.