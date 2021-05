McDonald’s lança combo e acessórios do BTS no Brasil; veja onde comprar

Linha ‘Méquizice do BTS’ estará disponível em todo o território nacional com preço sugerido de R$ 29,90

Divulgação Grupo de kpop terá a primeira refeição feita pelo McDonald's e vendida globalmente



O Kpop chegou ao McDonald’s. Nesta quarta-feira, 26, a rede de fast food começou a vender no Brasil o combo que idealizou em parceria com o grupo BTS. O combo inclui 10 unidades do Chicken McNuggets, batata frita, refrigerante, além dos molhos sweet chili e cajun, inspirados em receitas populares da Coreia do Sul. Por meio de um aplicativo, os fãs também poderão adquirir itens exclusivos da linha BTS x McDonald’s que contém uma jaqueta, uma camiseta, uma bolsa em formato de disco, um porta-moedas com formato de uma caixinha de batata frita e um porta guarda-chuva. A venda desses acessórios será feita pelo aplicativo Weverse Shop pelo celular, onde os fãs precisam se cadastrar e verificar a disponibilidade do estoque.

A linha ‘Méquizice do BTS’ estará disponível nos restaurantes, Drive-Thru e McDelivery de todo o mundo, sendo a primeira refeição criada com personalidades que é oferecida globalmente. O preço sugerido pela rede de fast food para o combo é de R$ 29,90 comprando pelo McDelivery. O valor pode sofrer mudanças em aplicativos de entrega por causa da taxa adicional de entrega. Para encontrar todos os restaurantes participantes é só clicar aqui.