Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 26 milhões; veja números sorteados

Mega-Sena está acumulada mais uma vez e pagará R$ 26 mil no próximo sábado



A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso desta quarta-feira, dia 2, sorteado em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 17 – 39 – 11 – 06 – 15 – 02. A quina teve 92 apostas vencedoras e cada uma vai levar R$ 26.814,82. A quadra teve 5.633 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 639,24. O próximo prêmio, do concurso de sábado, está avaliado em R$ 26 milhões. Para apostas é simples: faça seu jogo em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. É necessário ser maior de 18 anos, e ter um número de cartão de crédito válido para as apostas online.