Carla Zambelli pede para governo do Rio fazer testes de Covid-19 em participantes do ‘BBB 22’

Deputada federal utilizou as redes sociais para informar que oficiou o pedido de testagem à Secretaria de Saúde da capital carioca; Luciano, primeiro eliminado do programa, testou positivo dois dias após deixar a atração da TV Globo

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Deputada defendeu que, se outros participantes estão mostrando sintomas, testes devem ser realizados



A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) pediu para que o governo da cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Saúde da capital, faça testes de Covid-19 em participantes do reality show “Big Brother Brasil 22“, exibido pela TV Globo. No oficio enviado à pasta, a deputada diz que o primeiro eliminado, Luciano Estevan, testou positivo apenas dois dias depois de deixar o programa. “Oficiei agora a Secretaria de Saúde do RJ para TESTAREM urgentemente os participantes do BBB. Se um rapaz testou positivo 2 dias depois de sair da casa, só pode ter pego lá dentro. Se há outros com sintomas, já deveriam ter testado E DIVULGADO OS RESULTADOS”, disse Zambelli em seu perfil no Twitter. Os espectadores do programa começaram a desconfiar de outros casos da doença após Vinícius reclamar de tosse na segunda-feira, 31, durante o Jogo da Discórdia. Antes do confinamento começar, Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar testaram positivo e foram forçados a entrar no programa apenas três dias depois dos demais.