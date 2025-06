Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 45 milhões

Aa expectativa para o próximo sorteio, que acontecerá no sábado, é alta, atraindo a atenção de muitos apostadores; números sorteados no concorso 2.880 foram: 08, 34, 15, 14, 54 e 33

O concurso 2.880 da Mega-Sena não teve ganhadores que acertassem as seis dezenas, resultando em um prêmio acumulado de R$ 45 milhões. Os números sorteados foram: 08, 34, 15, 14, 54 e 33. Com isso, a expectativa para o próximo sorteio, que acontecerá no sábado, é alta, atraindo a atenção de muitos apostadores. Embora ninguém tenha acertado o prêmio principal, 52 apostas conseguiram acertar a quina, cada uma levando R$ 46.466,44. Além disso, 3.289 apostadores foram premiados com a quadra, recebendo R$ 1.049,49 cada um. Esses resultados mostram que, mesmo sem o grande vencedor, muitos participantes saem com prêmios.

O próximo sorteio da Mega-Sena será transmitido ao vivo, permitindo que os apostadores acompanhem a revelação dos números. Para participar, o valor mínimo da aposta é de R$ 5,00, e há a possibilidade de ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas, o que aumenta as chances de retorno. Outra opção disponível para os apostadores é o Bolão Caixa, que permite a realização de apostas em grupo. O valor mínimo para participar desse formato é de R$ 10, com cotas a partir de R$ 5.

