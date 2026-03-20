Preço médio do diesel sobe 6,76% em uma semana e atinge R$ 7,26 com guerra no Irã

Levantamento foi divulgado pela ANP; altas acontecem em meio à volatilidade do mercado internacional com os conflitos no Oriente Médio e após o reajuste da Petrobras, válido desde o último dia 14 de março

REUTERS/Adriano Machado Diesel S10 estava avaliado em R$ 7,35



Um levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira (20), mostrou que o preço semanal do diesel comum chegou a R$ 7,26, uma alta de R$ 0,46/L em relação à semana anterior quando o valor era de R$ 6,80 – uma alta de 6,76%.

O diesel S10 estava avaliado em R$ 7,35, a gasolina comum teve um aumento de 2,94%, passando de R$ 6,46 para R$ 6,65, já a aditivada, estava cotada a R$ 6,84.

As altas acontecem em meio à volatilidade do mercado internacional com os conflitos no Oriente Médio e após o reajuste da Petrobras, válido desde o último dia 14 de março, além da decisão do governo de zerar PIS e Cofins sobre o diesel importado.

Mais cedo a consultoria TruckPag já tinha feito um levantamento sobre o preço do diesel e da gasolina e mostrou que a guerra no Oriente Médio elevou o preço do combustível em quase 1% ao dia no Brasil. Em apenas 30 dias, o preço do diesel saltou de uma média de R$ 5,74 (em 27 de fevereiro) para R$ 7,22 (em 18 de março), segundo levantamento da consultoria TruckPag. O aumento acumulado chega a quase 11%, uma média de 1% de alta por dia.

Nesta sexta-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), falou sobre a crise do petróleo instaurada após o início do conflito no Oriente Médio, e reclamou da venda da BR Distribuidora, iniciado em 2019, sob a alegação de que ela não era rentável.

“Se a BR tivesse na nossa mão, teríamos a garantia de que o preço que a Petrobras aumenta ou não aumenta chegaria na bomba para o consumidor”, disse. Segundo Lula, deveria ter havido uma greve para que a privatização da BR Distribuidora não fosse concretizada.

*Com informações do Estadão Conteúdo