Análise completa de como declarar aportes em PGBL para abater 12 por cento da renda bruta no ir 2026

Guia técnico sobre os procedimentos tributários, cálculo do benefício fiscal e estratégias de diferimento via Plano Gerador de Benefício Livre para o exercício financeiro de 2026

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Para o exercício de 2026 (ano-calendário 2025), a correta compreensão das regras de abatimento é fundamental para maximizar a eficiência fiscal.



A previdência privada, especificamente na modalidade PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), consolidou-se como um dos principais instrumentos de planejamento tributário para contribuintes que optam pelo modelo completo da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. Para o exercício de 2026 (ano-calendário 2025), a correta compreensão das regras de abatimento é fundamental para maximizar a eficiência fiscal. O mecanismo permite postergar o pagamento do imposto sobre até 12% da renda bruta tributável anual, reduzindo a base de cálculo atual e potencializando o acúmulo de capital através dos juros compostos sobre o montante que, de outra forma, seria recolhido ao fisco imediatamente.

O conceito do benefício fiscal no PGBL

O PGBL não deve ser encarado apenas como um produto de investimento, mas como uma ferramenta de diferimento fiscal. A legislação tributária brasileira permite que os aportes realizados neste tipo de plano sejam deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), respeitando o teto de 12% da renda bruta tributável do investidor.

Para usufruir deste benefício no IR 2026, é necessário compreender a matemática por trás da dedução:

Base de cálculo: A soma de todos os rendimentos tributáveis (salários, aluguéis, pro labore, pensões).

Limite de dedução: 12% sobre essa soma.

Mecanismo: Ao aportar no PGBL, o valor investido é subtraído da renda bruta antes da aplicação da alíquota do IR. Na prática, o contribuinte deixa de pagar imposto sobre esse valor no presente, pagando apenas no momento do resgate ou recebimento da renda.

É crucial notar que a vantagem tributária incide apenas sobre a renda tributável. Rendimentos isentos ou de tributação exclusiva na fonte (como dividendos ou 13º salário) não entram no cálculo para o limite de 12%.

Requisitos e regras operacionais para a dedução

Para que a estratégia de como declarar aportes em PGBL para abater 12 por cento da renda bruta no ir 2026 seja válida, o contribuinte deve cumprir estritamente três requisitos operacionais determinados pela Receita Federal:

Modelo de declaração: O benefício é exclusivo para quem entrega a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo (por deduções legais). No modelo simplificado, que aplica um desconto padrão de 20%, a dedução do PGBL é ignorada. Contribuição ao regime oficial: O titular do plano deve ser contribuinte do Regime Geral de Previdência Social (INSS) ou de Regime Próprio de Previdência Social (servidores públicos). A exceção aplica-se apenas aos aposentados desses regimes. Tempestividade do aporte: Para abater no IR 2026, os aportes devem ser efetivados até o último dia útil bancário de 2025. Aportes realizados em janeiro de 2026 só terão efeito na declaração de 2027.

Uma análise de eficiência sugere que aportes que superem os 12% da renda bruta não são recomendados no PGBL, pois o excedente será tributado duas vezes: na entrada (sem dedução) e na saída (sobre o total resgatado). Para valores acima desse teto, a recomendação técnica recai sobre o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).

Passo a passo técnico para a declaração

O procedimento no programa da Receita Federal exige precisão para evitar que a declaração caia na malha fina por divergência de valores. As seguradoras enviam o informe de rendimentos, e os dados inseridos devem espelhar exatamente este documento.

O fluxo de declaração para o exercício de 2026 segue a estrutura padrão do software IRPF:

Localização: Acesse a ficha “Pagamentos Efetuados”.

Código: Selecione o código 36 – Previdência Complementar (inclusive FAPI) .

Identificação: Insira o CNPJ da entidade de previdência privada (seguradora), conforme consta no informe de rendimentos.

Valores: Informe o valor total das contribuições realizadas pelo participante durante o ano-calendário de 2025.

Atenção às contribuições patronais: Se a empresa onde o contribuinte trabalha também realiza aportes no plano em nome do funcionário, esses valores não devem ser somados no campo de “Pagamentos Efetuados” para fins de dedução do próprio contribuinte, pois não saíram do desembolso do indivíduo. Apenas a contrapartida do trabalhador é dedutível.

Cenário atual e planejamento para 2026

O ambiente econômico e as discussões sobre reforma tributária mantêm a previdência privada como um pilar robusto de planejamento sucessório e fiscal. Para o ciclo de 2026, a escolha entre a tabela de tributação Progressiva ou Regressiva continua sendo um fator determinante na rentabilidade líquida do ativo.

Na tabela Regressiva, as alíquotas decrescem com o tempo, saindo de 35% para até 10% após 10 anos de acumulação. Já a tabela Progressiva segue a tabela vigente do IR (isento até 27,5%), sendo vantajosa para quem planeja resgates com renda total baixa na aposentadoria.

A análise de dados do setor indica que o PGBL é matematicamente superior a fundos de investimento tradicionais para o longo prazo, desde que o benefício fiscal seja reinvestido. O “ganho” real não é apenas a restituição maior, mas o rendimento gerado sobre o imposto que deixou de ser pago naquele ano.

Perguntas frequentes sobre PGBL e IR

Posso declarar PGBL no modelo simplificado?

Você pode declarar a posse do ativo, mas não obterá o benefício fiscal de abatimento. O sistema da Receita aplicará o desconto padrão de 20%, ignorando as despesas dedutíveis, incluindo o PGBL.

O imposto incide sobre o total ou sobre o rendimento no resgate?

No PGBL, o Imposto de Renda incide sobre o valor total resgatado (principal + rendimentos). Por isso, a dedução na entrada é essencial para compensar a tributação sobre o todo na saída.

O que acontece se eu resgatar em prazo curto?

Resgates em curto prazo, especialmente na tabela regressiva (alíquota de 35% para até 2 anos), tendem a destruir a vantagem fiscal, resultando em uma alíquota efetiva superior à que seria paga na fonte em investimentos comuns.

Existe valor mínimo para o aporte dedutível?

Não há valor mínimo, mas o teto de eficiência é de 12% da renda bruta tributável. Qualquer valor até esse limite gera redução na base de cálculo.

Síntese analítica da estratégia

A utilização do PGBL para abater 12% da renda bruta no IR 2026 configura uma operação de arbitragem tributária temporal. O contribuinte troca uma alíquota atual de até 27,5% por uma tributação futura que pode chegar a 10% (na tabela regressiva após 10 anos), enquanto rentabiliza a diferença. A eficácia da estratégia depende invariavelmente da disciplina em reinvestir a restituição gerada e da manutenção dos recursos a longo prazo para diluição da carga tributária.

Disclaimer: Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação de investimento ou consultoria tributária oficial. A legislação fiscal está sujeita a alterações. Recomenda-se a consulta a um contador ou planejador financeiro certificado para análise de casos específicos.