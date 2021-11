Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 75 milhões; veja dezenas sorteadas

A quina teve 75 apostas ganhadoras e cada uma vai levar mais de R$ 57 mil

Mega-Sena pagará bolada no final de semana



Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.425 da Mega-Sena realizado na noite dessa quarta-feira, 3, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, no sábado é de R$ 75 milhões. As dezenas sorteadas foram: 10 – 31 – 38 – 46 – 49 – 54. A quina registrou 75 apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar R$57.727,72. A quadra teve 5.048 apostas vencedoras. Cada apostador receberá R$ 1.225,26. Quem quiser participar do concurso 2.426 poderá fazer suas apostas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país ou pela internet.

*Com informações da Agência Brasil