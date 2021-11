‘Campanha internacional da esquerda contra Brasil é muito cruel’, diz Cristina Graeml

Em conversa com apoiadores, presidente criticou a postura dos brasileiros criticarem o Brasil durante a participação na COP-26, realizada na Escócia

Os Pingos Nos Is/Jovem Pan Comentarista analisou declarações do presidente sobre a COP-26



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conversou com apoiadores por cerca de vinte minutos nesta quarta-feira, 3, no Palácio do Alvorada. Na conversa, o mandatário comentou as críticas que recebeu por não ter participado da COP-26, Conferência do Clima organizada pela ONU que aconteceu na cidade de Glasgow na Escócia. “Estão reclamando que eu não fui para Glasgow, levaram uma índia para lá para substituir o Raoni, para atacar o Brasil. Alguém viu algum alemão atacando a energia fóssil da Alemanha? Alguém já viu atacando a França porque a questão ambiental não é nada perto da nossa? Ninguém critica o próprio país. Ninguém ouviu nenhum americano criticando as queimadas na Califórnia. É só aqui”, afirmou o presidente, que também exaltou o respeito que o exterior possui pelo Brasil por conta do agronegócio.

As declarações do presidente foram debatidas pelos comentaristas do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 3. Em sua fala, Cristina Graeml disse que a esquerda brasileira é responsável financiar as campanhas internacionais contra o Brasil ao levar ambientalistas e índios para eventos como a COP-26 e que isso serve de base para discurso de pessoas interessadas em atacar o governo de Jair Bolsonaro. “Em relação à índia ter ido lá para falar mal do Brasil, eu estou com o presidente. É muito ruim essa campanha internacional contra o Brasil feita pelos brasileiros. Mas vamos colocar os pingos nos is. É a esquerda brasileira que financia, que vai, que patrocina e que manda ONGs, representantes, índios e ambientalistas para falar mal do Brasil lá fora. E aí dá sustentação para discursos de Leonardo DiCaprio, de Emmanuel Macron que têm outros interesses em atacar o Brasil e espalham mentiras a respeito da nossa Amazônia e do nosso agronegócio que não fazem bem nem para o Brasil nem para o exterior, já que eles precisam do nosso agronegócio. É muito cruel essa campanha do Brasil no exterior”, afirmou Graeml.

