Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 41 milhões; veja números sorteados

A quina teve 128 apostas ganhadoras e cada uma levou para casa R$ 25 mil; próximo sorteio acontecerá no sábado 21

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mega-sena pode pagar R$ 41 milhões neste sábado



Ninguém acertou as seis dezenas no concurso 2.401 da Mega-Sena nesta quarta-feira, 18, e o prêmio acumulou em R$ 41 milhões. Os números sorteados foram 08-11-13-33-38-48. A quina teve 128 apostas ganhadoras e cada uma levou para casa R$ 25 mil. Já a quadra teve 8.020 vencedores, que faturaram R$ 571 cada um. O próximo concurso será no sábado, 21, no espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Para participar da próxima edição, é necessário fazer uma aposta em uma lotérica ou pelo site da Caixa. A aposta mínima custa R$ 4,50.