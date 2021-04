Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 34 milhões; veja números sorteados

Segundo a Caixa, 76 apostadores acertaram a quina, com cada um recebendo R$ 37.685,71; próximo concurso, de número 2.367, acontecerá às 20h do próximo sábado, 1º

Agência Brasil Mega-Sena poderá pagar R$ 34 milhões no sábado



O sorteio do concurso 2.366 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quarta-feira, 28, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Como nenhum apostador acertou os seis números sorteados, o prêmio acumulou e deverá ser de R$ 34 milhões. As dezenas sorteadas foram: 04 – 27 – 33 – 35 – 38 – 41. Segundo a Caixa, 76 apostadores acertaram a quina, com cada um recebendo R$ 37.685,71, enquanto 4.869 pessoas levaram a quadra, garantindo R$ 840,33 cada. O próximo concurso, de número 2.367, acontecerá às 20h do próximo sábado, 1º. As apostas podem ser feita em lotéricas ou na internet, no site da Caixa Econômica Federal.