Mega-Sena: confira as seis dezenas sorteadas

Caixa Econômica Federal ainda não informou se houve ganhadores; neste sábado, também foi sorteado o maior prêmio da história da Lotofácil

Marcelo Casal Jr/Agência Brasil Se não houver vencedores, prêmio acumula para o sorteio da quarta-feira, 15



A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado, 11, as seis dezenas do concurso 2.408 da Mega-Sena. O prêmio é de R$ 46.317.095,03. O banco estatal ainda não divulgou se houve ganhadores. Em caso negativo, o valor acumula para um novo sorteio, marcado para a quarta-feira, 15. Os números são: 04 – 29 – 30 – 38 – 43 -57. Na noite de hoje, também foi realizado o 10º concurso da Lotofácil da Independência, que oferece o maior prêmio da história, estimado em R$ 150 milhões. As 15 dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 -15 – 17 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25. Este prêmio não acumula. Portanto, se nenhum apostador acertar todos os números, a bolada será dividida entre os acertadores com 14 dezenas, e assim por diante.