Mega-Sena: confira os números do concurso 2.917 que sorteou R$ 40 milhões

Dezenas sorteadas foram: 06 – 19 – 38 – 41 – 46 – 57

  • 20/09/2025 21h17 - Atualizado em 20/09/2025 22h21
Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Volantes da Mega-Sena Apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo da Caixa

A Mega-Sena realizou neste sábado (20) o sorteio do concurso 2.917, com prêmio estimado em R$ 40 milhões. As dezenas sorteadas foram: 06 – 19 – 38 – 41 – 46 – 57. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo da Caixa. Cada jogo simples custa R$ 5,00, com seis números escolhidos entre 60. Também é possível aumentar as chances selecionando mais dezenas, em apostas múltiplas, ou participar de bolões organizados pelas lotéricas. O prazo para apostar vai até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2.918, será realizado na terça-feira (23), dentro do calendário regular de três concursos por semana — sempre às terças, quintas e sábados.

