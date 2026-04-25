Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas para o prêmio de R$ 100 milhões
Os números sorteados neste sábado (25) foram: 22 – 23 – 36 – 40 – 52 – 60
Reprodução/ Rafa Neddermeyer/ Agência BrasilVolantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas
As dezenas do concurso 3000 da Mega-Sena foram sorteadas neste sábado (25), em São Paulo. O prêmio estimado aos vencedores é de R$ 103.293.073,68.
Os números sorteados neste sábado (25) foram: 22 – 23 – 36 – 40 – 52 – 60.
Ainda não foi divulgado nenhum vencedor ou se o valor acumulou.
Como apostar na Mega-Sena?
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de sábado (25) em qualquer casa lotérica credenciada, ou pelo site e aplicativo da Caixa. Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 19h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
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