Mega-Sena: veja os números sorteados do concurso 2.604; prêmio acumula em R$ 32 milhões

Prêmio estimado era de R$ 8 milhões; sorteio foi realizado neste sábado, 24

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Concurso 2.604 foi realizado neste sábado, 24



O concurso 2.604 da Mega-Sena foi sorteado neste sábado, 24, e tinha como prêmio mais de R$ 8 milhões que estavam acumulados do sorteio anterior, que tinha sido realizado na quarta-feira, 21. Os números sorteados no concurso foram: 19, 16, 17, 22, 46 e 57. O valor total da premiação era R$ 8.210.115,35. Mais uma vez, ninguém acertou as dezenas, o que levou a premiação a um novo acumulo, chegando a R$ 32 milhões. O sorteio desse sábado aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. 38 apostas acertaram cinco número e ganharam R$ 66.381,38. Outras 3.256 certaram quatro e faturaram R$ 1.106,74. O próximo sorteiro está marcado para terça-feira, 27, às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.