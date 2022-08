Mercado aumenta previsão do PIB de 2022 e diminui a de 2023

Segundo Boletim Focus desta semana, agentes reduzem previsão para a inflação deste ano e sobem a do ano que vem

WAGNER PIRES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Banco Central realiza levantamento semanal de expectativas do mercado



O mercado financeiro aumentou a estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2022 na última semana, de 1,93% para 1,97% em média, de acordo com o Boletim Focus, do Banco Central (BC) divulgado nesta segunda, 1º de agosto. Apesar da expectativa melhor para o PIB de 2022, a previsão para o crescimento de 2023 foi rebaixada nessa última semana, de 0,49% para 0,4%, e a de 2024 permaneceu em 1,70%. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB avançou 1% no primeiro trimestre. O Focus é uma publicação semanal do BC que ouve centenas de agentes do mercado sobre expectativas para os principais indicadores da economia.

Para a inflação, o Focus manteve a tônica das últimas semanas: a projeção para 2022 caiu, mas a de 2023 aumentou. Em média, o mercado espera que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE, termine o ano com avanço de 7,15%, em vez dos 7,30% da última semana. Já a previsão para o aumento de preços em 2023 foi de 5,3% para 5,33%. Ambas estão acima do teto da meta do BC, que é de 5% em 2022 e 4,75% em 2023. Para 2024, a inflação prevista continua em 3,3%. Em relação à taxa de juros Selic, os agentes financeiros mantiveram a expectativa em 13,75% ao ano, subiram a de 2023 de 10,75% a.a. para 11,00% a.a. e deixaram a de 2024 parada em 8,00% a.a.. No momento, a Selic está 13,25%, e o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC se reúne e anuncia a decisão sobre a taxa na quarta, 3 – um aumento de 0,5 ponto percentual é esperado.