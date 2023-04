Mercado eleva projeções da inflação para 6,04% e do PIB para 0,96%

No Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 24, cotação do dólar caiu de R$ 5,24 para R$ 5,20 em 2023

Pixabay Relatório traz a quarta alta seguida doÍndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2023



A projeção do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi ajustada de 6,01% para 6,04%, enquanto a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) subiu de 0,90% para 0,96%, de acordo com o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 24. Em relação ao IPCA, O valor representa a quarta alta seguida da expectativa da inflação deste ano. O relatório resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de analistas de mercado sobre inflação, juros, (PIB) e câmbio coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. A previsão para o IPCA de 2023 vem crescendo aos poucos, enquanto a expectativa para o PIB permanecia instável há duas semanas. A cotação do dólar também sofreu alteração, de acordo com os analistas. A previsão é de que a moeda norte-americana fique em R$ 5,20, redução de R$ 0,04 em relação à semana anterior. Já a projeção para a Selic foi mantida em 12,5%, abaixo do patamar atual. A apresentação do arcabouço fiscal tem aumentado as expectativas para um possível corte da taxa de juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). O grupo se reúne novamente em 2 e 3 de maio.

As projeções para 2024, 2025 e 2026 do IPCA e da Selic foram mantidas. Para o IPCA, a estimativa para 2024 é de 4,18%, enquanto a de 2025 e a de 2026 é de 4,0%. Para a Selic, os analistas estimam que a taxa fique em 10% em 2024, 9% em 2025 e 8,75% em 2026. Com relação ao dólar em 2024, as projeções do mercado indicam leve queda de R$ 5,26 para R$ 5,25. A previsão de 2025 foi mantida em R$ 5,30 enquanto a de 2026 caiu para R$ 5,32. A previsão de crescimento do PIB de 2024 apresentou um leve alta de 1,40% para 1,41%. O PIB de 2025 retraiu para 1,70%, enquanto o de 2026 se manteve em 1,80%.