Mercado financeiro eleva expectativas de inflação para 2025

O mercado financeiro revisou suas expectativas para a inflação em 2025, elevando a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 5,68%, um leve aumento em relação aos 5,65% estimados na semana anterior. Para os anos seguintes, as previsões indicam uma inflação de 4,4% em 2026, 4% em 2027 e 3,75% em 2028. No ano passado, o IPCA foi encerrado em 4,83%. Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), a expectativa de crescimento para 2025 é de 2,01%. As projeções para os anos subsequentes são de 1,7% em 2026 e de 2% tanto em 2027 quanto em 2028. As informações estão no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (10) pelo Banco Central.

A taxa Selic, que é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação, deve se manter em 15% em 2025. Para o ano seguinte, a expectativa é que a taxa caia para 12,5%, enquanto em 2027 e 2028, as previsões são de 10,5% e 10%, respectivamente. Quanto ao câmbio, a previsão para a cotação do dólar em 2025 é de R$ 5,99, considerando que a cotação atual é de R$ 5,78. Para 2026, a expectativa é que o dólar atinja R$ 6, e para os anos de 2027 e 2028, as projeções são de R$ 5,90.

