Mercado financeiro reduz projeção da inflação e prevê aumento do PIB para 2022

Apesar de a maioria das projeções ficarem estáveis, as instituições se mostraram mais otimistas em relação ao Produto Interno Bruto

Marcos Santos/USP Imagens Dados são do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central.



Pela décima terceira semana consecutiva, as instituições financeiras baixaram a previsão para a inflação, além de elevar a expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano, conforme mostram dados do Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 26, pelo Banco Central. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2022 caiu, indo de 6% para 5,88%. As instituições se mostraram mais otimistas em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), que viu sua expectativa crescer de 2,65% para 2,67% neste ano, e se manteve estável em 2023, com a alta de 0,50%. Para 2024, a projeção do IPCA continuou na casa de 3,5%. Outro item cujas projeções se mantiveram estáveis foi o dólar. A cotação prevista é de que Us$ 1 valha R$ 5,20, para 2022 e 2023. Já em 2024, é prevista uma queda com a cotação indo para R$ 5,11. A expectativa sobre a Selic se manteve também em 13,75% ao ano para 2022, e 11,25% ao ano para 2023.