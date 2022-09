Ministério da Economia mantém em 12,3% estimativa de Selic média de 2022

Na quarta-feira, 21, Banco Central anunciou que irá manter a taxa de juros em 13,75% ao ano

Washington Costa / Ministério da Economia Dados foram apresentados em coletiva de imprensa sobre o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º Bimestre



A Selic média deste ano deve se manter em 12,3%, projetam analistas do Ministério da Economia durante apresentação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º Bimestre de 2022, realizada nesta quinta-feira, 22. No dia anterior, o Banco Central anunciou que irá manter a taxa de juros em 13,75% ao ano. A manutenção no atual nível quebra uma sequência de 12 altas consecutivas na taxa – que subia desde março de 2021 e representou o maior ciclo de alta desde 1999. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação, registrou um queda de 0,73% em agosto deste ano, sendo a menor taxa da série histórica, iniciada em novembro de 1991. A pasta também informou que a previsão para o câmbio médio do ano foi de R$ 5,1 para R$ 5,2. Já a expectativa em relação à alta da massa salarial nominal também subiu em 0,1%, indo para 18,2%. O preço médio do barril de petróleo no mercado internacional foi para US$ 100,5.

*Com informações de Estadão Conteúdo