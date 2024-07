Meta quer fatia de dona da Ray-Ban de olho em óculos inteligentes

Empresa de Mark Zuckerberg planeja investir bilhões de euros para adquirir uma pequena participação na maior fabricante de óculos do mundo

Divulgação/Ray-Ban Desde 2021, Meta e Ray-Ban colaboram no desenvolvimento de óculos inteligentes



A Meta, empresa de Mark Zuckerberg, está considerando um investimento significativo na fabricante de óculos de sol Ray-Ban, pertencente ao grupo europeu EssilorLuxottica. Segundo o jornal Financial Times, a Meta planeja investir bilhões de euros para adquirir uma pequena participação na empresa, que é a maior fabricante de óculos do mundo e está avaliada em quase 90 bilhões de euros. Após a divulgação da notícia, as ações da EssilorLuxottica subiram quase 4%. A parceria entre Meta e Ray-Ban não é novidade. Desde 2021, as empresas colaboram no desenvolvimento de óculos inteligentes. A coleção mais recente, lançada em outubro do ano passado, teve vendas superiores nos primeiros meses em comparação aos dois anos anteriores, conforme afirmou o CEO do grupo europeu, Francesco Milleri. Esses óculos inteligentes possuem câmeras nas armações, permitindo transmissões ao vivo no Facebook e Instagram, além de serem integrados ao assistente de inteligência artificial da Meta.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O potencial investimento da Meta ocorre em um momento em que a empresa intensifica seus esforços no desenvolvimento de óculos inteligentes, explorando o uso de realidade virtual e aumentada. Outras grandes empresas de tecnologia, como Snap e Apple, também estão investindo nesse mercado. A Snap tem experimentado óculos de realidade mista há anos, enquanto a Apple lançou o Vision Pro no início deste ano. Além disso, a EssilorLuxottica anunciou recentemente a aquisição da marca de moda Supreme por US$ 1,5 bilhão, adicionando-a ao seu portfólio de marcas, que inclui Ray-Ban, Oakley, LensCrafters e Sunglass Hut. A transação ainda depende de condições estabelecidas pelas partes e da aprovação regulatória, com expectativa de conclusão até o final deste ano.