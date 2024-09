Ministério da Fazenda aumenta expectativa de crescimento do PIB deste ano de 2,5% para 3,2%

Para 2025, no entanto, estimativa de alta foi de 2,6% para 2,5%; projeção de inflação também foi ajustada, passando de 3,9% para 4,25%

O Ministério da Fazenda revisou suas previsões econômicas, elevando a expectativa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) para 2024 de 2,5% para 3,2%. Além disso, a projeção de inflação também foi ajustada, passando de 3,9% para 4,25%. Para o ano de 2025, no entanto, a expectativa de crescimento do PIB foi reduzida de 2,6% para 2,5%, refletindo a previsão de aumento nas taxas de juros pelo Banco Central. As novas estimativas indicam uma diminuição na previsão de queda do PIB agropecuário para 2024, que agora é de 1,9%, em comparação com a anterior de 2,5%. Por outro lado, a expectativa de crescimento do PIB industrial foi elevada de 2,6% para 3,4%. O setor de serviços também teve sua projeção de crescimento ajustada, passando de 2,8% para 3,3%.

No curto prazo, a Fazenda espera uma desaceleração no crescimento do PIB, que deve cair de 1,4% no segundo trimestre para 0,6% no terceiro. Contudo, a comparação anual deve mostrar um aumento, passando de 3,3% para 3,8%. As previsões para os setores indicam uma queda de 0,5% na agropecuária, um crescimento de 1,2% na indústria e um aumento de 0,7% nos serviços. As projeções para os anos de 2026, 2027 e 2028 permanecem inalteradas, com expectativas de crescimento de 2,6%, 2,6% e 2,5%, respectivamente. No relatório Focus, os analistas também ajustaram suas previsões, projetando um crescimento de 2,68% para o PIB em 2024 e 1,90% para 2025.

