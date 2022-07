Ministério da Justiça abre processos administrativos contra 26 empresas por telemarketing abusivo

Bancos, companhias de telecomunicação e marketing terão que apresentar defesa; multas podem chegar a R$ 13 milhões

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/03/2022 Ligações de telemarketing têm que ser identificadas pelo prefixo 0303



A Secretária Nacional do Consumidor (Senacon), órgão ligado ao Ministério da Justiça, informou nesta quarta, 27, ter aberto processos administrativos contra 26 empresas por telemarketing abusivo. Na lista, aparecem bancos, companhias de telecomunicações e centrais de telemarketing, que foram notificadas para apresentar defesa. Caso percam o processo, podem ter que pagar multas de até R$ 13 milhões cada uma. Os processos são um desdobramento da decisão de 18 de julho da Senacon que suspendeu as atividades de empresas que realizavam a prática. No último dia 20, a Senacon abriu um canal na internet para os consumidores poderem denunciar as empresas que continuam praticando o telemarketing abusivo. As denúncias serão apuradas pelo órgão e pelo Procons estaduais.