Ministro de Minas e Energia afirma que Petrobras venderá refinarias

Adolfo Sachsida disse que medida faz parte do acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica

Divulgação/Ministério de Minas e Energia Declaração de Adolfo Sachsida foi feita durante a 20ª Rio Oil & Gas, considerado maior evento do setor na América Latina



O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, afirmou nesta segunda-feira, 26, que a Petrobras vai vender todas as refinarias. A declaração foi feita durante a 20ª Rio Oil & Gas, considerado maior evento do setor na América Latina, realizada no Rio de Janeiro. Na oportunidade, o ministro disse que às vendas vão de encontro ao negócio fechado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). “Isso diminui a concentração desse mercado de 98% para 80%. Tenho certeza de que a Petrobras fará de tudo para cumprir o acordo com o Cade e vender todas as refinarias que estavam acordadas”, explicou Adolfo Sachsida. Recentemente, as refinarias de Mataripe (Rlam) e Isaac Sabbá (Reman) foram vendidas. Em 2019, a Petrobras e o Cade fecharam um acordo para venda de oito refinarias. O objetivo é diminuir a atuação da estatal na área de refino no Brasil. Inclusive, o ministro acrescentou que as obras do linhão de energia Manaus-Boa Vista serão retomadas no próximo mês. Além disso, o chefe da pasta reforçou a importância de investimentos em Cédula de Produto Rural Verde (CPR Verde), que é um título de crédito criado para o financiamento de atividades de reflorestamento e de manutenção de vegetação nativa em propriedades rurais. Segundo ele, o ativo pode ser usado em projetos ambientais. “Esse instrumento já existe. Você pode comprar em qualquer serviço ambiental, ou seja, você preserva o meio ambiente e tem ganhos para a sua empresa, portanto, conheça esse instrumento”, completou.