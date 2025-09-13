Moody’s alerta para reversão de lista de isenção dos EUA ao Brasil após condenação de Bolsonaro

Agência de risco teme ainda que sanções possam atingir os bancos brasileiros, afetando transações transfronteiriças e minando a confiança de investidores

EFE/EPA/ANNABELLE GORDON/PISCINA As sanções do governo Trump podem incluir a retirada das isenções tarifárias já concedidas a produtos brasileiros



A agência de classificação de risco Moody’s alertou neste sábado (13), que novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil, após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), podem vir na forma de reversão das isenções concedidas a produtos brasileiros.

Setores como o de exportações de aeronaves, petróleo e suco de fruta, que hoje figuram na lista de exceções tarifárias, são os mais vulneráveis, enquanto os bancos brasileiros também poderiam ser atingidos por eventuais medidas. Outro risco está no setor financeiro, que representa 22% do investimento estrangeiro direto dos EUA no Brasil.

O Brasil tem rating de ‘Ba1’ pela Moody’s, um degrau abaixo do grau de investimento na classificação da agência. Em maio deste ano, a classificadora mudou a perspectiva da nota brasileira de positiva para estável, prevendo um prazo maior para a consolidação fiscal no Brasil.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos