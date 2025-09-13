Jovem Pan > Notícias > Política > Alckmin diz que anistia é tema que caberá em última análise ao Judiciário

Ao voltar a comentar o julgamento que condenou Bolsonaro, o vice-presidente reafirmou que o Brasil deve um ‘justo reconhecimento’ à PF, à PGR e ao STF, que cumpriram sua missão de ‘maneira exemplar’

  • 13/09/2025 14h07
Yuri CORTEZ / AFP Alckmin 'O que faz diferença no "país é ter boas instituições'

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse neste sábado (13), que a anistia, articulada por grupos da oposição no Legislativo, é uma questão que caberá em última análise ao Poder Judiciário.

Ao voltar a comentar o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, ele reafirmou que o Brasil deve um “justo reconhecimento” à Polícia Federal (PF), à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao STF, que cumpriram sua missão de “maneira exemplar”.

“Quem garante as liberdades é a democracia e é importante para o país ter boas instituições. As pessoas passam, as instituições ficam. O que faz diferença no “país é ter boas instituições”, disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório

