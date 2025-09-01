Jovem Pan > Notícias > Economia > Moody’s mantém previsões para PIB do Brasil e melhora as da economia global, apesar de tarifas

Moody’s mantém previsões para PIB do Brasil e melhora as da economia global, apesar de tarifas

Instituição, porém, ressalta que a melhora reflete mais a volatilidade geral dos dados do que uma resiliência econômica frente as taxas

  • Por Jovem Pan
  • 01/09/2025 13h03
  • BlueSky
Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo Dólar Para a economia global, a agência revisou para cima as estimativas para o crescimento este ano

A Moody’s Ratings prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescerá 2,0% tanto em 2025 quanto em 2026, segundo relatório de perspectivas econômicas globais. As projeções ficaram inalteradas em relação à edição anterior da publicação, divulgada em maio. Para a economia global, a agência revisou para cima as estimativas para o crescimento este ano (de 1,9% em maio para 2,4% agora) e no próximo (de 2,3% para 2,4%). A instituição, porém, ressalta que a melhora reflete mais a volatilidade geral dos dados do que uma resiliência econômica frente às tarifas. “Embora a incerteza comercial tenha diminuído desde abril, ela continuará elevada até que o novo regime tarifário global se consolide, impactando decisões empresariais”, destaca a Moody’s.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

*Com informações do Estado Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Governo Trump tem postura errática e sem precedentes, afirma Haddad
Selic no fim de 2025 permanece em 15% pela décima semana consecutiva, projeta Focus
Mediana da inflação de 2025 tem leve queda, segundo o Focus, mas segue acima do teto da meta
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >